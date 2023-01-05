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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde kriz büyüdü | Video

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde kriz büyüdü | Video

05.01.2023 | 08:56

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 6. tur oylamasında da sonuç çıkmadı. Yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemedi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin başkanını belirlemek üzere yapılan seçimlerde siyasi kriz derinleşti. Seçimin 6. turunda da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemedi. Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 201 oyda kalarak başkan seçilmek için yeterli desteğe yine ulaşamazken, McCarthy'ye destek vermeyen 20 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullandı. 212 Demokrat üyenin tamamı Hakeem Jeffries için oy kullanmayı sürdürürken, bir milletvekili ise oy kullanmadı. Son gelişme ile birlikte, ABD Temsilciler Meclisi'nde son 100 yıldır ilk kez yapılan 6 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için başkan seçilememiş oldu.

KRİZE DÖNÜŞTÜ
8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan başkanlık seçimi krize dönüşmüş, üyeler ilk 4 turda başkan seçememişti. 5 tur boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı Hakeem Jeffries için oy kullanmayı sürdürürken, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 201 kişinin oyunu almıştı. Buna rağmen muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si Byron Donalds'a oy vererek, McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine engel olmuştu. Seçimin, başkan seçimine izin veren yeterli çoğunluğa ulaşılıncaya dek devam etmesi bekleniyor.

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