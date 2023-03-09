ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu | Video 09.03.2023 | 10:29 ABD'de, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına ait yeni yayımlanan ve polisin olaylardaki rolünü irdeleyen görüntüler tartışmalara neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin, 6 Ocak Kongre baskınına ait 40 bin saati aşan görüntüleri, Fox News kanalı sunucusu Tucker Carlson'a yaklaşık üç hafta önce vermesinin ardından ilk kayıtlar dün akşam yayımlandı. Baskında boynuzlu ve kürklü şapka ile görüntülenen ve kamuoyunda "baskının sembollerinden" biri olarak nitelendirilip "QAnon Şamanı" şeklinde adlandırılan Jacob Anthony Angeli Chansley'nin de Kongre'deki görüntüleri yer alıyor.

Görüntülerde, Kongre binasında rahatlıkla dolaşan ve fotoğraflar çeken Chansley'i polislerin durdurmadığı görülüyor. İki polisin, Senato katına kadar eşlik ettikleri Chansley'e bir odanın kapısını açtıkları görülen kayıtlarda, başka bir alanda çok sayıda polisin arasından yürüyen Chansley'e Kongre polislerinin müdahale etmediği anlaşılıyor.

Chansley'in Senato'da "Bu polis memurlarının binaya girmemize izin vermeleri için gereken ilhamı verdiğin için teşekkürler Tanrım." şeklinde dua ettiği anlaşılan görüntülerde protestocuların Kongre binasında rahatlıkla gezdikleri görülüyor. Diğer taraftan bazı protestocuların camları kırarak binayı tahrip ettiği görüntüler de kayıtlarda yer alıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle bilinen Fox News Sunucusu Carlson, 6 Ocak'ta sonradan oluşan çatışmaların görüntülerini yayarak medyanın kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve şiddeti kışkırtanların federal ajanlar olabileceğini iddia ediyor.

Baskına ait görülen davalarda Kongre polis memurları, defalarca Kongre binasından ayrılması gerektiğini söyledikleri Chansley'in bu talebe uymayıp Kongre içinde dolaşmaya devam ettiğini ifade etmişti. Ses kaydı içermeyen kayıtlarda, polisler ve Chansley arasında geçen konuşmaların içeriği anlaşılamıyor. Baskının ardından 9 Ocak'ta tutuklanan ve yasal yetki olmadan Kongre arazisine şiddet kullanarak girmek ve federal işleyişi bozmaktan suçlanan Chansley, Eylül 2021'de 3,5 yıl hapse mahkum edilmişti.