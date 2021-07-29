ABD’de 8.2 şiddetinde büyük deprem! Tsunami alarmı verildi | Video

ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Eyaletin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremin ardından artçı sarsıntıların da peş peşe geldiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bölgede tsunami alarmı verildi.