Video Dünya ABD’de akılalmaz olay! Araba hırsızlığı sonrası korkunç ölüm kamerada | Video

ABD’de akılalmaz olay! Araba hırsızlığı sonrası korkunç ölüm kamerada | Video

ABD’de akılalmaz olay! Araba hırsızlığı sonrası korkunç ölüm kamerada | Video
28.03.2021 | 13:45

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ABD'nin başkenti Washington'da kan donduran bir olay yaşandı. Uber'in yemek siparişi ve dağıtımı olan Uber Eats'te sürücü olarak çalışan 66 yaşındaki Pakistan asıllı adamın aracı, 13 ve 15 yaşlarındaki iki kız tarafından kaçırılmak istendi. Kızların soygun girişimine direnen ve aracının direksiyonundan ayrılmayı reddeden adam, kızların içeriden frene basmasıyla araçla sürüklendi. Korkunç soygun girişimi sonrasında takla atan araçtan kaldırıma fırlayan adam, feci şekilde can verdi.

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