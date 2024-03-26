ABD'de facia! Geminin çarptığı köprü böyle çöktü | Video
Maryland Eyaleti'ndeki Baltimore kentinde bir kargo gemisinin çarptığı 3 kilometre uzunluğundaki Francis Scott Key köprüsü yıkıldı. Köprü üzerinde onlarca araç olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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