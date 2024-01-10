ABD'de fırtına: 3 ölü | Video
ABD'nin doğusunu fırtına vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
KAMALA HARRİS'İN UÇAĞINA FIRTINA ENGELİ
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olan Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda aşırı kar ve buzlanma nedeniyle kısa süreliğine uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Florida'daki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu. Ülkede dün en az bin 300 uçuş iptal edilirken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı da rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Kamala Harris'in sözcüsü kötü hava şartları nedeniyle Atlanta'dan hareket eden uçağın Washington DC'ye dönerken Maryland yerine Virginia'ya iniş gerçekleştirdiğini kaydetti.
KANADA'DA KAR FIRTINASI UYARISI
Kanada'da kar fırtınası uyarısı yapılırken, Ontario'nun güneyinde şiddetli fırtına beklendiği aktarıldı. British Columbia eyaletinde binlerce kişi elektriksiz kalırken, şiddetli kar yağışı nedeniyle dağ yolu geçişleri ulaşıma kapandı.
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