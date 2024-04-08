ABD’de kalkış sırasında uçağın motor kapağı koptu | Video
ABD’de Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının motor kapağı kalkış sırasında yerinden çıktı.
Havayolları firması tarafından yapılan açıklamada ise uçakta teknik bir arıza yaşandığı, yolcular için yeni bir uçuş ayarlandığı ve bakım ekiplerinin uçakta inceleme yaptığı kaydedildi.
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