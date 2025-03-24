Video Dünya ABD'de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video
ABD'de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video

ABD'de orman yangını: 4 bin dönümden fazla alan yandı | Video

24.03.2025 | 12:21

ABD'nin Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 4 bin dönümden fazla alan yanarken, bazı bölgeler için tahliye emri verildi.

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ABD'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Polk County'deki Black Cove Yangını, Deep Woods Yangını ve Fish Hook Yangını olmak üzere 3 nokta devam eden orman yangınlarında 4 bin dönümden fazla alan yandı. County'deki bazı bölgeler için tahliye emri verildi.

Yetkililer, yangının geçen hafta başladığını, ancak düşük nem oranı ve kuru bitki örtüsü nedeniyle yangının hafta sonu hızla yayıldığını belirtti. Polk County hükümeti sözcüsü Kelly Cannon, dün gece itibarıyla Black Cove yangınında 2 bin 76, Deep Woods yangınında da 2 bin 545 dönüm alanın yandığını belirtti. Cannon, 2 yangının da henüz kontrol altına alınmadığını aktardı. Polk County'deki Fish Hook yangınının yüzde 50 oranında kontrol altına alındığını söyleyen Cannon, yangında 199 dönüm alanın yandığını ve sakinlerin evlerine geri dönmelerine izin verildiğini ifade etti. Kuzey Carolina Hava Kalitesi Bölümü, birden fazla orman yangını nedeniyle Polk County için "Kırmızı Kod" uyarısı verirken, Rutherford County için "Turuncu Kod" uyarısı yaptı.

Eyalet Valisi Josh Stein, tüm eyalette açık alanlarda ateş yakılmasının yasaklandığını belirterek, "Eyalet genelindeki orman yangını riskinin arttığı göz önüne alındığında, eyalet çapındaki yakma yasağı, bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacak. Bu yasağı ihlal edenler hapis cezası alabilir ve alacaktır" dedi.

TABLE ROCK YANGININDA ALEVLER YAKLAŞIK 110 DÖNÜM ALANA YAYILDI
Güney Carolina eyaletine bağlı Pickens County'de devam eden Table Rock yangınında ise tahliye uyarısı yapıldı. Table Rock Eyalet Parkı'ndaki tüm parkurlar ziyaretçilere kapatıldı. Şu ana kadar yaklaşık 110 dönüm alana yayılan alevlere 3 yangın söndürme uçağı ve 1 su taşıyabilen askeri helikopter, havadan müdahale ediyor.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, "Bu orman yangını yayılmaya devam ederken, Olağanüstü Hal ilanı, kaynakları hızla harekete geçirmemize ve itfaiyecilerimizin hayatları ve mülkleri korumak için ihtiyaç duyduğu desteği almalarını sağlamamıza fırsat tanıyor" ifadelerini kullandı. Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde Cumartesi ve Pazar günleri için olağanüstü hal ilan edilmişti. Yangınların nedenlerine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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