ABD’den büyük skandal! Afganistan’da DEAŞ’lı yerine kendi çalışanlarını vurdular

Afganistan’dan geri çekilmesiyle dünya gündemine oturan ABD’nin, bu süreçte imza attığı bir skandal büyük yankı uyandırdı. ABD’li New York Times’ın haberine göre, havalimanındaki birliklerini korumak için düzenlediği son hava saldırısında DEAŞ militanı olduğunu düşünerek öldürülen kişinin ABD yardım kuruluşu çalışanı Zemari Ahmadi olduğu ortaya çıktı.