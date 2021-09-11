ABD’den büyük skandal! Afganistan’da DEAŞ’lı yerine kendi çalışanlarını vurdular
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:43
Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 11.09.2021 | 14:18
01:32
09:40
01:18
Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev’in veda törenine katıldı | Video 10.09.2021 | 13:28
00:15
ABD’de iğrenç olay! Sapığın saldırısı mide bulandırdı | Video 10.09.2021 | 11:08
01:27
İspanya’da tatil beldesinde yangın: Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi | Video 09.09.2021 | 15:26
02:04
ABD Arizona'da UFO iddiası | Video 09.09.2021 | 15:30
00:54
02:59
01:24
Hindistan’da tekne kazasının bilançosu netleşiyor: 1 ölü | Video 09.09.2021 | 10:55
00:34
02:04
Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar! 08.09.2021 | 14:17
01:40
Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tatbikatta hayatını kaybetti 08.09.2021 | 14:16
01:30
00:19
00:22
00:10
Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü | Video 08.09.2021 | 10:28
02:35
00:14
Rusya'da bir tilki, yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı | Video 08.09.2021 | 09:56
08:01
Almanya'da Federal Meclis'in son oturumu seçim düellosuna döndü | Video 07.09.2021 | 14:18
Afganistan’dan geri çekilmesiyle dünya gündemine oturan ABD’nin, bu süreçte imza attığı bir skandal büyük yankı uyandırdı. ABD’li New York Times’ın haberine göre, havalimanındaki birliklerini korumak için düzenlediği son hava saldırısında DEAŞ militanı olduğunu düşünerek öldürülen kişinin ABD yardım kuruluşu çalışanı Zemari Ahmadi olduğu ortaya çıktı.