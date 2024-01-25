ABD'nin askeri üssünü dev dalgalar vurdu | Video
ABD’nin Marshall Adaları'ndaki askeri üssü, dev dalgaların vurması sonucu sular altında kaldı.
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