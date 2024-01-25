Video Dünya ABD'nin askeri üssünü dev dalgalar vurdu | Video
ABD'nin askeri üssünü dev dalgalar vurdu | Video

ABD'nin askeri üssünü dev dalgalar vurdu | Video

25.01.2024 | 14:20

ABD’nin Marshall Adaları'ndaki askeri üssü, dev dalgaların vurması sonucu sular altında kaldı.

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Marshall Adaları'na bağlı Roi-Namur Adası'nda oluşan dev dalgalar, ABD'ye ait deniz üssünü vurdu. Cumartesi günü yaşanan olayda dev dalgaların vurmasının ardından askeri üste yer alan restoranın kapısı kırıldı. Üssün büyük bir bölümü sular altında kalırken, masa ve sandalyelerin sürüklendiği, restorandakilerin ise düştüğü görüldü. Olayda 1 kişinin yaralandığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin meydana geldiği ve büyük hasar oluşan üsteki yaklaşık 120 personelden 80'inin tahliye edildiği ifade edildi. Meteoroloji servisi, hafta sonu olumsuz hava şartları nedeniyle 3-5 metre yüksekliğinde dev dalgalar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.
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