Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'den Ermenistan açıklaması | Video 21.07.2024 | 12:46 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 2. Şuşa Global Medya Forumu’nda yaptığı açıklamada, “Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir. Anayasa her ülkenin kendi iç meselesidir. Ancak bin anayasada başka bir ülkeye yönelik toprak iddiaları varsa buna son verilmelidir ve hukuki çerçevede tam şekilde toprak iddialarına son verilecek şekilde olmalı ki, buna göre de biz harekete geçelim” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenene 2. Şuşa Global Medya Forumu, devam ediyor. Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı tarafından Azerbaycan ulusal basınının 149'uncu yılına ithaf edilen etkinlik "Yanlış Bilginin İfşa Edilmesi: Dezenformasyonla Mücadele" teması altında medya ile bilgi ve iletişim alanında önem taşıyan konular tartışılıyor. Etkinlikte, "Dezenformasyonun Kapsamının Belirlenmesi" temalı panele katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardmıcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"AZERBAYCAN'A YÖNELİK TOPRAK İDDİALARINA SON VERİLMELİDİR"

Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının çıkarılması gerektiğini belirten Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermenistan ile birleştirilmesiyle ilgili bir madde var. Onun için Ermenistan anayasasındaki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmelidir. Anayasa her ülkenin kendi iç meselesidir. Ancak bin anayasada başka bir ülkeye yönelik toprak iddiaları varsa buna son verilmelidir ve hukuki çerçevede tam şekilde toprak iddialarına son verilecek şekilde olmalı ki, buna göre biz de harekete geçelim" dedi.

"AGİT MİNSK GRUBU'NA İHTİYAÇ YOK"

Azerbaycan'ın Ermenistan ile birlikte AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi için AGİT'e başvuruda bulunmayı teklif ettiğini vurgulayan Hacıyev, "AGİT Minsk Grubu gibi bir grubun kalmasına ihtiyaç yok. Çatışma ve savaş artık mevcut değilse Minsk Grubu'nun mevcut olmasına ne gerek var. Minsk Grubu'nun neyi amaçladığını biz çok iyi biliyoruz. Bu aşamada Azerbaycan, Ermenistan tarafında ilişkilerin temelini koyabilecek ana ilkeler hakkında karşılıklı anlaşmaya varabileceğim konusunda teklifte bulundu. 2021'de barış sürecinin teşkil eden ana prensiplerini Azerbaycan tarafı teklif etmişti" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKANIN GİDEREK GELİŞMESİ DURUMU TAHMİN EDİLEMEZ BİR DURUMA GETİRMİŞTİR"

Herkes tarafından dezenformasyonun çok negatif sonuçlar doğurabilecek bir konu olduğunu bilindiğini belirten Hacıyev, "İlk aşamada dezenformasyonun kurbanları profesyonel gazeteciler ve medya kuruluşlarıdır. Bunu önlenmesine gelindiğinde ise, sosyal medyanın büyümesi ve yapay zekanın da dahil olmasıyla bunun kontrol edilemez bir duruma gelmesiyle ilgilidir. Yapay zekanın giderek gelişmesi bu durumun tahmin edilemez bir duruma getirmiştir. Bizler ilk aşamada bu konu hakkında uluslararası seviyede ortak bir fikre sahip olmalıyız. Aynı zamanda BM ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde bu konunun kapsamlı bir şekilde müzakere edilmesinin vaktidir" dedi.

2. ŞUŞA GLOBAL MEDYA FORUMU

"Dezenformasyonun Kapsamının Belirlenmesi", "Dezenformasyona Karşı Daha Dayanıklı Bir Toplum Oluşturmaya Yönelik Politikalar ve Girişimler", "Yapay Zekanın Gerçeklik Üzerindeki Etkisi, Medya ve Dezenformasyon: Medya Okuryazarlığının Teşvik Edilmesi" ve "İklim Hareketi ve Medya" meseleleri gibi alt başlıklarda pek çok konunun konuşulduğu foruma, 50 ülkeden 150'den fazla medya katılımcı yer alıyor. 22 Temmuz'a kadar devam edecek olan etkinliğe 30'a yakın ülke devlet ajansları seviyesinde katılırken, 12 uluslararası organizasyon temsilcisi ve 82 medya kuruluşu etkinliklerde yer alıyor.