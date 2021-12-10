Video Dünya BM Genel Sekreter Yardımcısı SABAH'a konuştu: ‘Güvenlik Konseyi görevini aksatıyor’
BM Genel Sekreter Yardımcısı SABAH'a konuştu: ‘Güvenlik Konseyi görevini aksatıyor’

BM Genel Sekreter Yardımcısı SABAH'a konuştu: ‘Güvenlik Konseyi görevini aksatıyor’

10.12.2021 | 08:15

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BM Genel Sekreter Yardımcısı SABAH’a konuştu: ‘Güvenlik Konseyi görevini aksatıyor’ 02:38
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, SABAH’a konuştu: BM Güvenlik Konseyi görevini aksatıyor, davranması gerektiği gibi davranmıyor

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