Video Dünya Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın | Video
Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın | Video

Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın | Video

19.06.2024 | 11:03

Çad’da bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığı ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çad'ın başkenti Encemine'nin Goudji bölgesinde bulunan uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir askeri mühimmat deposunda yerel saatle 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan şiddetli patlamalar kilometrelerce uzaktan duyulurken, büyük panik yaşanmasına neden oldu. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kayıpları ve yaralanmalar olduğu ifade edildi. Görgü tanıkları, bölgedeki binaların bazılarına topçu mermisi isabet ettiğini, patlamaların sarsıntı yaşanmasına yol açtığını belirtti. Yangın yaklaşık bir buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

Çad Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çad’da askeri mühimmat deposunda yangın | Video 02:17
Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın | Video 19.06.2024 | 11:03
Blinken: İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin desteğini kesmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” | Video 01:54
Blinken: "İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin desteğini kesmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” | Video 19.06.2024 | 10:47
Donald Trump: Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım | Video 09:49
Donald Trump: "Biden’ın göçmen planını çöpe atacağım" | Video 19.06.2024 | 09:02
BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video 09:22
BM Güvenlik Konseyi’nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı | Video 19.06.2024 | 09:01
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 01:30
İran’da 4.9 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı | Video 19.06.2024 | 09:01
İran’da hastanede yangın: 9 ölü | Video 01:00
İran'da hastanede yangın: 9 ölü | Video 18.06.2024 | 12:37
El Salvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü | Video 04:23
El Salvador’da sel ve toprak kayması: 11 ölü | Video 18.06.2024 | 13:43
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 01:26
İspanya’da köpek balığı paniği: Plaj kapatıldı | Video 18.06.2024 | 12:23
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video 01:55
AB Liderleri yeni üst düzey liderler konusunda anlaşamadı | Video 18.06.2024 | 10:18
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü | Video 05:17
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü | Video 18.06.2024 | 08:51
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video 05:26
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video 17.06.2024 | 15:10
Almanya’da polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit eden kişi vuruldu | Video 00:10
Almanya’da polisi balta ve molotofkokteyli ile tehdit eden kişi vuruldu | Video 17.06.2024 | 08:38
Rusya’da 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı mahkumlar öldürüldü | Video 01:19
Rusya'da 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı mahkumlar öldürüldü | Video 16.06.2024 | 15:47
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video 05:26
Fransa’da Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu | Video 16.06.2024 | 12:25
Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 03:46
Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 16.06.2024 | 11:06
Mekke’de 1,83 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 03:17
Mekke'de 1,83 milyon hacı bayram namazını kıldı | Video 16.06.2024 | 10:17
İsrail askerleri, hapishaneden çıkan Filistinlinin kutlama hazırlığı yapılan evini dağıttı 00:17
İsrail askerleri, hapishaneden çıkan Filistinlinin kutlama hazırlığı yapılan evini dağıttı 15.06.2024 | 11:52
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 10:43
Eylem Tok ve oğlu Timur ABD yakalandı! Ne zaman iade edilecekler? 15.06.2024 | 09:24
Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü | Video 03:05
Hindistan’da sel ve heyelan: 6 ölü | Video 14.06.2024 | 15:17
Şili’de şiddetli fırtına ve sel: 1 ölü! | Video 02:04
Şili’de şiddetli fırtına ve sel: 1 ölü! | Video 14.06.2024 | 11:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA