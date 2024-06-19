Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın | Video
Çad’da bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığı ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Çad Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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