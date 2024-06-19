Çad'da askeri mühimmat deposunda yangın | Video 19.06.2024 | 11:03 Çad’da bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığı ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çad'ın başkenti Encemine'nin Goudji bölgesinde bulunan uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir askeri mühimmat deposunda yerel saatle 23.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan şiddetli patlamalar kilometrelerce uzaktan duyulurken, büyük panik yaşanmasına neden oldu. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kayıpları ve yaralanmalar olduğu ifade edildi. Görgü tanıkları, bölgedeki binaların bazılarına topçu mermisi isabet ettiğini, patlamaların sarsıntı yaşanmasına yol açtığını belirtti. Yangın yaklaşık bir buçuk saat sonra kontrol altına alındı.Çad Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.Yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.