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Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı’na yapılan saldırı önlendi | Video

Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı’na yapılan saldırı önlendi | Video

09.01.2025 | 08:37

Çad’ın başkenti Encemine’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’na yapılan saldırının önlendiği bildirildi. Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah “durumun kontrol altında olduğunu” açıklarken, Çad basını saldırının Boko Haram tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

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Çad'ın başkenti Encemine'deki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulmasının ardından, ülkede yaşanan gerilimle ilgili ilk resmi açıklama geldi. Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah başkanlık sarayını hedef alan saldırının engellendiğini belirterek, "Şu anda durumun kontrol altında olduğu başkanlık sarayındayım. Endişelenecek bir şey yok. Küçük bir olaydı. Önemli bir şey değil" açıklamasında bulundu. Koulamallah, ayrıntıların ilerleyen saatlerde kamuoyuna açıklanacağını ifade etti. Çad Altyapı Bakanı Aziz Mahamat Saleh de yaptığı açıklamada çatışmalara değinmeden, "durumun kontrol altında" olduğunu söyledi.

BOKO HARAM İDDİASI
Çad basını ise, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırının Boko Haram militanları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Bazı Boko Haram militanlarının çatışmada sağ olarak ele geçirildiği belirtilirken, saldırı sonrasında kaydedilen görüntüler ise kameralara yansıdı.

BAŞKANLIK SARAYI YAKINLARINDA SİLAH SESLERİ DUYULMUŞTU
Çad'ın başkenti Encemine'deki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulmuş, silahlı kişilerin Devlet Başkanlığı Sarayı'nı hedef aldığı bildirilmişti. Devlet Başkanlığı Sarayı'na giden tüm yolların kapatıldığı açıklanırken, başkent sokaklarında askeri araçların görüldüğü kamuoyuna yansımıştı. Yaşananlar, darbe endişelerine neden olmuştu.

ÜLKE SEÇİME GİTMİŞTİ
Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Itno'nun Nisan 2021'de cephede hayatını kaybetmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno, parlamentoyu feshederek askeri bir geçiş konseyi kurmuştu. Itno, 6 Mayıs 2024'te yapılan seçimde oyların yüzde 61'ini alarak devlet başkanı seçilmişti. Çad'da 29 Aralık 2024'te yaklaşık 8 milyon seçmen yasama ve belediye seçimleri için sandık başına gitmişti.

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