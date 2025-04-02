Video Dünya Çin, Tayvan’ı kuşatan askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullandı | Video
Çin, Tayvan’ı kuşatan askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullandı | Video

Çin, Tayvan’ı kuşatan askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullandı | Video

02.04.2025 | 12:23

Çin ordusu, Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullandı.

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Çin, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın çevresinde dün başlattığı askeri tatbikatı sürdürüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kara kuvvetlerinin "Strait Thunder-2025A" tatbikatı çerçevesinde Doğu Çin Denizi'nde uzun menzilli gerçek mühimmatla tatbikat gerçekleştirdiği ifade edildi. Doğu Cephe Komutanlığı Sözcüsü Albay Shi Yi, tatbikatın limanların ve enerji tesislerinin temsili hedeflerine hassas saldırıları içerdiğini ve istenilen sonuçlara ulaşıldığını belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise son 24 saatte ada çevresinde Çin'e ait 76 uçak ve 15 savaş gemisi tespit edildiği aktarıldı.

ÇİN-TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI
Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. "Barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı tamamen Çin'e bağlamak isteyen Pekin yönetimi, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Çin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

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