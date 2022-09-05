Video Dünya Çin'de deprem nedeniyle 7 kişi öldü | Video
Çin'de deprem nedeniyle 7 kişi öldü | Video

Çin'de deprem nedeniyle 7 kişi öldü | Video

05.09.2022 | 12:24

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Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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ABD Jeoloji Araştırma Kurumu (USGS), Çin'in Sichuan eyaletinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Garze Tibet Özerk iline bağlı Luding ilçesinde bugün yerel saatle 12.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 6,8 olduğunu belirtti. Çin Deprem Ağları Merkezi deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, depremin 16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini ve sarsıntıların eyaletin birçok şehrinde hissedildiğini duyurdu. Deprem nedeniyle bazı bina ve yollarda hasar oluştuğu belirtilirken, meydana gelen depremden birkaç dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yine aynı kentte 2013 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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