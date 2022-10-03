Video Dünya CNN, Kiryakos Miçotakis konuşurken geri itilen göçmenleri gösterdi | Video
CNN, Kiryakos Miçotakis konuşurken geri itilen göçmenleri gösterdi | Video

CNN, Kiryakos Miçotakis konuşurken geri itilen göçmenleri gösterdi | Video

03.10.2022 | 16:58

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN'de canlı yayın esnasında Türkiye'yi kötülediği sırada CNN skandal bir hataya imza atarak, Yunanistan tarafından geri itilen göçmenlere ait görüntülere yer verdi. Söz konusu görüntülerin 14 Eylül tarihinde Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldığı ifade edildi.

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