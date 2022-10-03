CNN, Kiryakos Miçotakis konuşurken geri itilen göçmenleri gösterdi | Video

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN'de canlı yayın esnasında Türkiye'yi kötülediği sırada CNN skandal bir hataya imza atarak, Yunanistan tarafından geri itilen göçmenlere ait görüntülere yer verdi. Söz konusu görüntülerin 14 Eylül tarihinde Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldığı ifade edildi.