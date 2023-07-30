Video Dünya Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyen kadın: "Pişman değilim" | Video
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyen kadın:

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyen kadın: "Pişman değilim" | Video

30.07.2023 | 13:09

Başkent Kopenhag'da Kur’an-ı Kerim’i yakmak için eylem düzenleyen İslam düşmanına engel olmak isterken polis ekiplerinin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı. Danimarkalı kadın, "Vatandaşlıktan olmak umurumda olmaz" dedi.

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