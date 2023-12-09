Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de basın mensuplarını sorularını yanıtladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte dün başkent Washington'da üst düzey temaslarda bulundu. Bakan Fidan daha sonra Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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