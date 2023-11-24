Video Dünya Dublin'de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video
Dublin'de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video

Dublin'de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video

24.11.2023 | 13:30

İrlanda’nın başkenti Dublin’de bir okulun önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından yaşanan şiddet olaylarında 11 polis aracı, 3 otobüs ve 1 tramvayın ateşe verildiği, 13 dükkanın büyük hasar gördüğü veya yağmalandığı, 34 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Parnell Meydanı'nda bir okulun önünde dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonrası sokakları savaş alanına çeviren şiddet olaylarının bilançosu belli oldu. İrlanda Emniyet Müdürlüğünden Drew Harris düzenlediği basın toplantısında, 11 polis aracının, 3 otobüsün ve 1 tramvayın ateşe verildiğini, 13 dükkanın ciddi hasar gördüğünü veya yağmalandığını açıkladı. Harris çıkan olaylar nedeniyle 34 kişinin gözaltına alındığını, yerel saatle 20.30-21.00 arasında sükunetin yeniden sağlandığını ifade etti. Harris ayrıca 1'i ağır olmak üzere çok sayıda polis memurunun yaralandığını aktardı.

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee ise yaptığı açıklamada bazı kişilerin söz konusu trajik olaydan yararlandığını belirterek, "Bu korkunç saldırıyı bölücülük tohumları ekmek ve şehir merkezimizi savaş alanına çevirmek için kullanan bir grup insan, haydut ve suçlu var" ifadelerini kullandı.

DUBLİN'DE OLAYLI GECE
Parnell Meydanı yakınlarındaki Gaelscoil Cholaiste Mhuire adlı okulun önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi yaralanmıştı. Saldırgan gözaltına alınırken, saldırının terörle bağlantılı olmadığı belirtilmişti. Saldırganın yabancı uyruklu olduğuna dair iddiaların yayılmasının ardından kalabalık bir grup, sokağa çıkmıştı. Polisin "dağılın" yönündeki uyarılarını dikkate almayan göstericiler çok sayıda aracı ateşe verip dükkanların camlarını kırmıştı. Şiddet olaylarında dönüşen gösteride polis ile göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarının bir "holigan grup" tarafından çıkarıldığı vurgulanarak, "İnsanlardan sorumlu davranmalarını, sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere ve söylentilere kulak asmamalarını istiyoruz" denilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dublin’de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video 01:44
Dublin'de olaylı gecenin bilançosu netleşti: 34 gözaltı | Video 24.11.2023 | 13:30
Canlı yayında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere gaz bombası | Video 08:36
Canlı yayında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere gaz bombası | Video 24.11.2023 | 12:46
Gazze’de ateşkes başladı! Rehine takası ve ateşkes nasıl işleyecek? | Video 02:39
Gazze'de ateşkes başladı! Rehine takası ve ateşkes nasıl işleyecek? | Video 24.11.2023 | 11:20
Bıçaklı saldırının ardından İrlanda sokakları savaş alanına döndü | Video 03:07
Bıçaklı saldırının ardından İrlanda sokakları savaş alanına döndü | Video 24.11.2023 | 08:43
New York’taki Şükran Günü Töreni’nde İsrail protestosu | Video 01:46
New York’taki Şükran Günü Töreni’nde İsrail protestosu | Video 24.11.2023 | 08:43
İsrail: Lübnan’dan İsrail’e 35 roket fırlatıldı | Video 00:48
İsrail: "Lübnan’dan İsrail’e 35 roket fırlatıldı" | Video 23.11.2023 | 16:30
Alman polisi, Filistin’e destek olan yaşlı kadını yere fırlattı | Video 00:55
Alman polisi, Filistin'e destek olan yaşlı kadını yere fırlattı | Video 23.11.2023 | 15:43
Hollanda’daki seçimleri aşırı sağcı Özgürlük Partisi kazandı | Video 00:44
Hollanda’daki seçimleri aşırı sağcı Özgürlük Partisi kazandı | Video 23.11.2023 | 14:09
New York Valisi: Köprüdeki patlama terör eylemi değil | Video 00:13
New York Valisi: "Köprüdeki patlama terör eylemi değil" | Video 23.11.2023 | 12:27
İsrail, Şifa Hastanesi direktörünü gözaltına aldı | Video 00:44
İsrail, Şifa Hastanesi direktörünü gözaltına aldı | Video 23.11.2023 | 12:35
İsrail, Filistinli çocukları öldürmeyi Çim biçmek olarak tanımlıyor | Video 02:21
İsrail, Filistinli çocukları öldürmeyi "Çim biçmek" olarak tanımlıyor | Video 23.11.2023 | 10:31
ABD-Kanada sınırındaki patlamada 2 kişi öldü | Video 00:18
ABD-Kanada sınırındaki patlamada 2 kişi öldü | Video 23.11.2023 | 08:54
Eski ABD’li yetkiliden skandal sözler: 4 bin çocuk öldürdük, bu yeterli değil | Video 01:11
Eski ABD'li yetkiliden skandal sözler: "4 bin çocuk öldürdük, bu yeterli değil" | Video 22.11.2023 | 11:34
Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı | Video 00:42
Fransız televizyon kanalı sunucusu, İsrail ordu sözcüsünü yayından aldı | Video 21.11.2023 | 16:31
Gazze’den tahliye edilen 87 kişi İstanbul’a getirildi | Video 05:51
Gazze'den tahliye edilen 87 kişi İstanbul’a getirildi | Video 21.11.2023 | 09:24
Rahip Ananias, İsrail’in katliamına ateş püskürdü: Silahlanmaya hazırım | Video 00:38
Rahip Ananias, İsrail'in katliamına ateş püskürdü: "Silahlanmaya hazırım" | Video 21.11.2023 | 09:14
İsrail, yaralı esirlerin Şifa Hastanesi’ne taşındığı anları gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri paylaştı | Video 00:36
İsrail, yaralı esirlerin Şifa Hastanesi’ne taşındığı anları gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri paylaştı | Video 20.11.2023 | 14:27
İspanya’da tüyleri diken diken eden sosyal deney! Hem katılanlar, hem izleyenler gözyaşlarını tutamadı 03:39
İspanya'da tüyleri diken diken eden sosyal deney! Hem katılanlar, hem izleyenler gözyaşlarını tutamadı 20.11.2023 | 13:31
İsrail bir kez daha Endonezya Hastanesi’ni vurdu: 8 ölü | Video 02:40
İsrail bir kez daha Endonezya Hastanesi’ni vurdu: 8 ölü | Video 20.11.2023 | 12:30
İsrail destekçisi Piers Morgan’a canlı yayında bir tokat daha! | Video 03:02
İsrail destekçisi Piers Morgan'a canlı yayında bir tokat daha! | Video 20.11.2023 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA