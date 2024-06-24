Düğün gününde "alev alan gelin" herkesi şoke etti! | Video

Düğün gününün en önemli parçası gelinliğinizin kirlenmesini veya yırtılmasını istemezdiniz. Peki “alev almasını” tahmin edebilir misiniz? İşte bir gelin düğün anında yaşadığı dehşet veren bu anla büyük bir felaketin eşiğinden döndü.