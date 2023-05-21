El Salvador'da izdiham: 12 ölü | Video

El Salvador'un başkenti San Salvador'da Alianza ve Fas takımları arasındaki karşılaşmada stadyuma maç izlemek için girmek isteyen seyirciler birbirlerini ezdi. Sağlık Bakanı Francisco Alabi, Cuscatln Stadyumu'nda yaşanan izdiham sonucu 12 kişinin öldüğünü, aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 90 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise yaptığı açıklamada, polisin kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

Salvador Futbol Federasyonu, Pazar günü ülkede yapılacak futbol maçlarının erteleneceğini ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verileceğini açıkladı.