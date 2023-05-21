Video Dünya El Salvador'da izdiham: 12 ölü | Video
El Salvador'da izdiham: 12 ölü | Video

El Salvador'da izdiham: 12 ölü | Video

21.05.2023 | 15:17

El Salvador’da dün bir stadyumda yaşanan izdiham sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

El Salvador'un başkenti San Salvador'da Alianza ve Fas takımları arasındaki karşılaşmada stadyuma maç izlemek için girmek isteyen seyirciler birbirlerini ezdi. Sağlık Bakanı Francisco Alabi, Cuscatln Stadyumu'nda yaşanan izdiham sonucu 12 kişinin öldüğünü, aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 90 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ise yaptığı açıklamada, polisin kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

Salvador Futbol Federasyonu, Pazar günü ülkede yapılacak futbol maçlarının erteleneceğini ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verileceğini açıkladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

El Salvador’da izdiham: 12 ölü | Video 02:24
El Salvador'da izdiham: 12 ölü | Video 21.05.2023 | 15:17
Wagner Başkanı Prigojin: Bakhmut’un tamamını aldık | Video 06:05
Wagner Başkanı Prigojin: "Bakhmut'un tamamını aldık" | Video 21.05.2023 | 08:48
Almanya’daki Türkler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda uzun kuyruklar oluşturdu | Video 00:43
Almanya'daki Türkler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda uzun kuyruklar oluşturdu | Video 20.05.2023 | 16:34
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu! 00:35
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan’ın politikasına açık övgü: Herkese karşı güçlü durdu! 20.05.2023 | 12:25
Şarjdaki elektrikli scooter bomba gibi patladı! Korkunç anlar kamerada | Video 00:56
Şarjdaki elektrikli scooter bomba gibi patladı! Korkunç anlar kamerada | Video 19.05.2023 | 12:45
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil’i 38,1 milyon dolara satıldı | Video 00:21
Dünyanın en eski ve en eksiksiz İbranice İncil'i 38,1 milyon dolara satıldı | Video 18.05.2023 | 08:46
NASA Güneş’in ses kayıtlarını yayınladı | Video 01:22
NASA Güneş'in ses kayıtlarını yayınladı | Video 17.05.2023 | 13:35
İtalya’da sel felaketi: 3 ölü | Video 06:37
İtalya’da sel felaketi: 3 ölü | Video 17.05.2023 | 12:31
Ukrayna’ya ait intihar İHA’ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu | Video 00:54
Ukrayna'ya ait intihar İHA'ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu | Video 17.05.2023 | 10:35
CIA, Rusya’da yeni casusları işe almak için video yayınladı | Video 01:27
CIA, Rusya’da yeni casusları işe almak için video yayınladı | Video 17.05.2023 | 08:42
Meksika’da 4 katlı binada patlama: 28 yaralı | Video 01:22
Meksika’da 4 katlı binada patlama: 28 yaralı | Video 17.05.2023 | 08:37
Almanya’nın eski Başbakanı Merkel devlet ödülü ile onurlandırıldı | Video 03:09
Almanya’nın eski Başbakanı Merkel devlet ödülü ile onurlandırıldı | Video 16.05.2023 | 22:21
Tünelde feci kaza! Kamyon, önündeki araçları böyle biçti | Video 01:45
Tünelde feci kaza! Kamyon, önündeki araçları böyle biçti | Video 16.05.2023 | 16:15
Japonya’da vinç araçların üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:36
Japonya’da vinç araçların üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 16.05.2023 | 10:27
Tayland’ın yeni başbakanı belli oldu | Video 06:27
Tayland'ın yeni başbakanı belli oldu | Video 15.05.2023 | 17:43
Myanmar’da Mocha Kasırgası’nda 5 kişi öldü | Video 07:05
Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü | Video 15.05.2023 | 14:09
Meksika’da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü | Video 02:10
Meksika’da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü | Video 14.05.2023 | 23:11
SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha fırlattı | Video 03:22
SpaceX, 56 Starlink uydusunu daha fırlattı | Video 14.05.2023 | 17:58
Aliyev, Michel ve Paşinyan’dan Brüksel’de üçlü zirve | Video 00:53
Aliyev, Michel ve Paşinyan’dan Brüksel’de üçlü zirve | Video 14.05.2023 | 16:49
Myanmar ve Bangladeş’te kasırga can aldı! | Video 01:26
Myanmar ve Bangladeş’te kasırga can aldı! | Video 14.05.2023 | 14:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA