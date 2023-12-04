Endonezya’da yanardağ patlamasında 11 dağcı ölü bulundu | Video
Endonezya’nın Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nın patlamasının ardından bölgede bulunan 75 dağcıdan 11’i ölü bulundu.
Marapi Yanardağı'nda bugün küçük bir patlamanın daha meydana gelmesi nedeniyle kayıp dağcıları arama çalışmaları geçici olarak durduruldu.
Pasifik'teki Ateş Çemberi'nde bulunan ve 127 aktif yanardağa sahip Endonezya'da dün faaliyete geçen Marapi Yanardağı, gökyüzüne 3 km kadar yüksekliğe kül püskürtmüş, yetkililer alarm seviyesini ikinci en yüksek seviyeye çıkartarak bölge sakinlerinin kratere 3 kilometreden fazla yaklaşmasını yasaklamıştı.
Adadaki en aktif yanardağlardan biri olan Marapi Yanardağı'nda en ölümcül patlama, 1979 yılında meydana gelmiş, 60 kişi hayatını kaybetmişti.
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