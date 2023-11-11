Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD'den ve BMGK'dan İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmasını istiyoruz" | Video
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Filistin'e ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.
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