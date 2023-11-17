Filistinlilerden Polonya’da “Acımızı Haykırıyoruz” etkinliği | Video

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayan Filistinliler Şato Meydanı'nda "Acımızı Haykırıyoruz" adlı etkinlik düzenledi. Etkinlikte, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar kınandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte, İsrail işgali altındaki Filistin'de günlük yaşamı gösteren film gösterimi yapıldı. Etkinlik kapsamında Polonyalıların Gazze'deki çocuklarla dayanışma duygularını ifade etmeleri amacıyla anı defteri açıldı.

Filistinli Doktor Waleed Abumoamar yaptığı açıklamada, "Polonyalıların çoğu Filistin'de ne olup bittiğini bilmiyor. Çünkü ne yazık ki Polonya medyasında da İsrail ve ABD propagandası hakim. İsrail ve ABD sürekli olarak beyin yıkıyor. Biz bu etkinlik ile halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin'e verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Waleed Abumoamar, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Ukrayna'ya Bayraktar SİHA'ları temin ettiniz, Ermenistan ile savaşta Azerbaycan'a destek verdiniz. Sizden Filistin ve Gazze için de askeri ve insani yardım rica ediyorum. Gazze'ye TSK himayesinde bir gemiyle yakıt temin edebilirseniz Filistinliler olarak sizlere müteşekkir olacağız" şeklinde konuştu.