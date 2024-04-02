Finlandiya’da okulda silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 02.04.2024 | 13:56 Finlandiya'da bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı, bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin kuzeyinde Vantaa'da yer alan bir okulda yerel saatle 09.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Bölge halkının olay yerinden uzak durması uyarısı yapan polis, yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Saldırının meydana geldiği 1-9'uncu sınıflara eğitim veren okulda yaklaşık 800 öğrencinin kayıtlı olduğu öğrenildi.