Finlandiya’da okulda silahlı saldırı: 3 yaralı | Video
Finlandiya'da bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı, bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
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