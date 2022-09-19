Fiona Kasırgası Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömdü! Dominik Cumhuriyeti'ne doğru... | Video
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Atlas Okyanusu’nda oluşan Fiona Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’nun 3’te 2’sinde elektrik kesintileri meydana gelirken, birçok şehirde su kesintileri yaşandı.
RÜZGAR HIZI SAATTE 145 KİLOMETREYE ULAŞTI
Fiona Kasırgası, Porto Riko'da yoğun yağışlar ve saatte 145 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile etkili olurken, yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucu bin 300 kişi evlerinden tahliye edildi. Ülke genelinde birçok ana ulaşım yolunun sular altında kaldığı, bazı köprülerin yıkıldığı ve çok sayıda ağacın devrildiği bildirildi.
JENERATÖR PATLAMASI SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ
Başkent San Juan'daki bir kanser hastanesinde elektrik kesintisi ve yaşanan jeneratör arızası nedeniyle hastalar transfer edilirken, ülkenin kuzeyinde yer alan Arecibo şehrinde ise jeneratörün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik dağıtım şirketi Luma tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen abonelerin yüzde 10'una yeniden hizmet sağlandığı belirtilerek, diğer abonelere birkaç gün daha elektrik hizmeti sağlanamayacağı aktarıldı.
KASIRGA DOMİNİK CUMHURİYETİ'NE İLERLİYOR
Fiona Kasırgası'nın Porto Riko'nun ardından Dominik Cumhuriyeti'ne ilerlediği aktarıldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Fiona Kasırgası'nın gücünü daha da artırarak çarşamba günü kategori 3 seviyesine ulaşacağını açıkladı.