Fiona Kasırgası Porto Riko’nun 3’te 2’sini karanlığa gömdü! Dominik Cumhuriyeti'ne doğru... | Video

Atlas Okyanusu’nda oluşan Fiona Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’nun 3’te 2’sinde elektrik kesintileri meydana gelirken, birçok şehirde su kesintileri yaşandı.

Karayipler'de ABD'ye bağlı bir ada ülkesi olan Porto Riko'da dün kategori 1 seviyesinde karaya çıkan Fiona Kasırgası, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Kasırga nedeniyle ülkenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, birçok şehirde de su şebekeleri devre dışı kaldı. Ülkenin 3'te 2'sinde yaşanan elektrik kesintisi sonucu 3 milyon 200 bin kişinin elektrik hizmetinden yoksun kaldığı belirtilerek, birçok şehirde de taşan nehirlerin su arıtma tesislerini etkilemesi nedeniyle temiz su hizmetinin sağlanamadığı ifade edildi.Fiona Kasırgası, Porto Riko'da yoğun yağışlar ve saatte 145 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile etkili olurken, yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucu bin 300 kişi evlerinden tahliye edildi. Ülke genelinde birçok ana ulaşım yolunun sular altında kaldığı, bazı köprülerin yıkıldığı ve çok sayıda ağacın devrildiği bildirildi.Başkent San Juan'daki bir kanser hastanesinde elektrik kesintisi ve yaşanan jeneratör arızası nedeniyle hastalar transfer edilirken, ülkenin kuzeyinde yer alan Arecibo şehrinde ise jeneratörün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik dağıtım şirketi Luma tarafından yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen abonelerin yüzde 10'una yeniden hizmet sağlandığı belirtilerek, diğer abonelere birkaç gün daha elektrik hizmeti sağlanamayacağı aktarıldı.Fiona Kasırgası'nın Porto Riko'nun ardından Dominik Cumhuriyeti'ne ilerlediği aktarıldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Fiona Kasırgası'nın gücünü daha da artırarak çarşamba günü kategori 3 seviyesine ulaşacağını açıkladı.