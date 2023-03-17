Fransa'da emeklilik reformu protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video
Fransa’da hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan geçirilme kararı alınmasının ardından başkent Paris başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen gösterilerde 310 kişi gözaltına alındı. Paris’te sokaklarda biriken çöp yığınları ateşe verildi.
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