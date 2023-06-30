Fransa’da şiddet olayları sürüyor: 667 kişi gözaltında | Video
Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından salı günü başlayarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler gece boyu devam etti. Araçlar, kamu binaları ve dükkanlar ateşe verilirken, bazı mağazalar yağmalandı. Şu ana kadar 667 kişi gözaltına alındı.
667 KİŞİ GÖZALTINDA
Şiddet olaylarını bastırmaya çalışan güvenlik güçleri de bir kez daha göstericilerle karşı karşıya geldi. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu, göstericiler ise hava fişeklerle karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan şiddet olaylarında 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise 249 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi.
ÜLKE GENELİNDE 40 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLMİŞTİ
Öte yandan, Salı günü Paris'te "dur" ihtarına uymayan Nahel M. adlı sürücü, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Gencin ailesinden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlanmıştı. Gencin ölümünün ardından başkent Paris başta olmak üzere diğer kentlerde göstericiler sokaklara dökülmüştü. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin dün yaptığı açıklamada, gösteriler nedeniyle 5 bini başkent Paris'te olmak üzere Fransa genelinde 40 bin polisi görevlendireceğini duyurmuştu.
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