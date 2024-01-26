Gazze'de can kaybı 26 bini aştı | Video

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 183 kişinin hayatını kaybettiği, 377 kişinin yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 83'e, yaralıların sayısının ise 64 bin 487'ye yükseldiği bildirildi.

FİNLANDİYA: "ARTIK YETER. İSRAİL'İN MEŞRU MÜDAFAA ZAMANI ARTIK BİTTİ"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Alman medya grubu RND'ye verdiği röportajda Gazze Şeridi'ndeki insani krize değdi. Bakan Valtonen, "İsrail'in meşru müdafaa dönemi bitti. Çok açık söylüyorum. Artık yeter, Gazze'deki sivil nüfusun derhal insani ateşkese ve insani yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. İsrail'in sivil ölümleri önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyleyen Valtonen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesiyle durumun çözüme kavuşturulamadığını belirtti. Valtonen, "İnsanlar açlıktan ölüyor ve temiz içme suyundan mahrumlar, bunun başlıca nedeni İsrail. Yurt dışından gelen yardım malzemelerini taşıyan kamyonların sınırı geçmesine izin verilmeli ve herkese gıda dağıtılmalıdır" ifadelerini kullandı.