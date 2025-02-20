Video Dünya Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, hakim karşısına çıktı | Video

20.02.2025 | 12:00

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ayaklanma suçlaması ile açılan ceza davasının ilk duruşmasında katılım zorunluluğu bulunmamasına rağmen hakim karşısına çıktı.

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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nde hakkında başlatılan azil sürecinin değerlendirmesi devam eden Yoon, bu kez ayaklanma suçlaması ile açılan ceza davasının ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yoon, katılım zorunluluğu bulunmamasına rağmen, yerel saatle 10.00'da Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada hazır bulundu. Yoon'un tutukluluğa itiraz talebinin değerlendirmeye alındığı ve iddia makamı ile Yoon'un avukatlarının usul tartışmaları yaptığı duruşma 13 dakika sürdü. Mahkeme 2'nci duruşmanın 24 Mart'ta yapılmasına karar verdi. Bugün başlayan dava ile birlikte Yoon, görevi başındayken bir ceza davasında yargılanan ilk Güney Kore devlet başkanı oldu.

GÖREVLERİ ASKIYA ALINMIŞTI
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken, Yoon soruşturma komisyonun ifade verme çağrılarını uzun süre yanıtsız bırakmıştı.

TUTUKLANMIŞTI
15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, kendisine yönelik soruşturmayı "yasadışı" olarak niteleyerek, polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında yaşanacak muhtemel bir çatışmada "kan dökülmesini önlemek" için soruşturmacılarla iş birliği yaptığını açıklamıştı. Anasaya Mahkemesi'nin, an itibariyle gözaltı merkezinde tutulan Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı, Mart ayında vereceği kamuoyuna yansımıştı.

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