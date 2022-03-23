Video Dünya Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor | Video
Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor | Video

Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor | Video

23.03.2022 | 13:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya, nükleer bir savaşı kazanamaz | Video 19:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rusya, nükleer bir savaşı kazanamaz" | Video 23.03.2022 | 16:32
Kiev’de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı | Video 00:35
Kiev’de hava saldırılarının ardından yangın çıktı: 1 yaralı | Video 23.03.2022 | 16:21
Rusya saldırıları sonrası, Mariupol hayalet şehre döndü | Video 00:29
Rusya saldırıları sonrası, Mariupol hayalet şehre döndü | Video 23.03.2022 | 16:05
Harkov’daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor | Video 00:36
Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor | Video 23.03.2022 | 13:04
Louisiana’yı hortum vurdu: 1 ölü | Video 02:32
Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü | Video 23.03.2022 | 12:13
Ruslar Çernihiv’de köprüyü havaya uçurdu | Video 01:31
Ruslar Çernihiv’de köprüyü havaya uçurdu | Video 23.03.2022 | 12:13
Nijerya’da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı | Video 02:00
Nijerya’da 34 kişinin öldürüldüğü eyalette sokağa çıkma yasağı | Video 23.03.2022 | 12:13
ABD’de tecavüz girişimi dehşeti! Sapığa müdahale kamerada... 00:41
ABD'de tecavüz girişimi dehşeti! Sapığa müdahale kamerada... 23.03.2022 | 11:49
Lviv’de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı | Video 00:53
Lviv’de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı | Video 23.03.2022 | 10:42
ABD Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz | Video 09:28
ABD Savunma Bakanlığı: "Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz" | Video 23.03.2022 | 08:59
Rus saldırılarında Ukrayna’nın Sumi kentinde büyük çaplı yangın çıktı | Video 07:34
Rus saldırılarında Ukrayna'nın Sumi kentinde büyük çaplı yangın çıktı | Video 23.03.2022 | 08:53
Zelenskiy: Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız | Video 06:36
Zelenskiy: "Bu hafta G7, NATO ve AB zirvelerinde yeni yaptırımlar için çalışacağız" | Video 23.03.2022 | 08:44
Rusya Savunma Bakanlığı: Bugün Ukrayna’ya ait 83 askeri tesis vuruldu | Video 01:41
Rusya Savunma Bakanlığı: "Bugün Ukrayna’ya ait 83 askeri tesis vuruldu" | Video 23.03.2022 | 08:47
Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu | Video 01:11
Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu | Video 23.03.2022 | 08:44
Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi | Video 02:57
Rusya, üzerinde Z harfi yazan Soyuz roketini uzaya gönderdi | Video 23.03.2022 | 08:44
Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı | Video 00:33
Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı | Video 23.03.2022 | 08:44
Ukrayna: Rusya’nın 3 günlük mühimmatı kaldı | Video 01:48
Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı" | Video 22.03.2022 | 15:27
Ukrayna’nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi | Video 01:13
Ukrayna’nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi | Video 22.03.2022 | 15:27
ABD’de inanılmaz olay! Kavga ayırırken bile ırkçılık yaptılar | Video 00:48
ABD'de inanılmaz olay! Kavga ayırırken bile ırkçılık yaptılar | Video 22.03.2022 | 14:48
ABD’de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 00:32
ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 22.03.2022 | 13:17

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da bulunan Taras Shevchenko Anıtı, Rus ordusunun saldırılarına karşı kum torbalarıyla korumaya alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna savaşı 28. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Harkov'da Rus ordusunun saldırılarına karşı şehrin sembol yapıları korumaya alınıyor. Harkovlular, Ukrayna edebiyatının önemli isimlerinden şair ve ressam Taras Shevchenko'ya adanmış bronz anıtı kum torbalarıyla kapatmaya başladı. Anıtın bulunduğu parka getirilen kumlar torbalara doldurularak iş makinesiyle anıtın etrafına dizildi.

1861 yılında hayatını kaybeden ve geride bıraktığı eserleri ile Ukrayna edebiyatında önemli bir yeri bulunan Taras Shevchenko'nun başyapıt olarak gösterilen resimleri de bulunuyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA