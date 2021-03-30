İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı! Gençler parklara akın ederek böyle eğlendi...

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere, kısıtlamaları kaldırmasıyla gündemde. Şimdiye dek 126 bini aşkın kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, günlük vaka sayıları hala 4 binlerde seyretse de nüfusun büyük bir kısmının aşılanmasıyla beraber koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesi kararı alındı. Kararın ardından İngilizler parklara aktı.