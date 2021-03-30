Video Dünya İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı! Gençler parklara akın ederek böyle eğlendi...

İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı! Gençler parklara akın ederek böyle eğlendi...

İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı! Gençler parklara akın ederek böyle eğlendi...
30.03.2021 | 12:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı! Gençler parklara akın ederek böyle eğlendi... 01:56
İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı! Gençler parklara akın ederek böyle eğlendi... 30.03.2021 | 12:38
Arjantin'de tren rayında iki grup arasında çıkan kavga kamerada 00:41
Arjantin'de tren rayında iki grup arasında çıkan kavga kamerada 30.03.2021 | 12:00
Gişelere çarpan deodorant yüklü kamyonun havaya uçma anı kamerada 01:22
Gişelere çarpan deodorant yüklü kamyonun havaya uçma anı kamerada 30.03.2021 | 11:53
İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı 00:12
İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı 30.03.2021 | 10:37
Kenya'da dehşet! Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi 00:29
Kenya'da dehşet! Seyyar satıcı kadın kamyonetin arkasında metrelerce sürüklendi 29.03.2021 | 16:38
Londra’da açık arttırmaya çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi kamerada 00:37
Londra’da açık arttırmaya çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi kamerada 29.03.2021 | 13:05
Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki mürettebatın sevinç anları kamerada 01:24
Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki mürettebatın sevinç anları kamerada 29.03.2021 | 12:41
Kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi: Bu sizin için yeterli mi? | Video 00:54
Kökeninden dolayı vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi: "Bu sizin için yeterli mi?" | Video 29.03.2021 | 12:14
ABD’de sel: 4 ölü | Video 03:29
ABD’de sel: 4 ölü | Video 29.03.2021 | 09:38
Endonezya’da petrol rafinerisinde patlama | Video 02:07
Endonezya’da petrol rafinerisinde patlama | Video 29.03.2021 | 08:38
Edonezya'da dev patlama! Petrol rafinerisi böyle yerle bir oldu... 01:21
Edonezya'da dev patlama! Petrol rafinerisi böyle yerle bir oldu... 29.03.2021 | 08:29
Ever Given gemisi kurtarıldı! Süveyş Kanalı temizlendi 01:28
Ever Given gemisi kurtarıldı! Süveyş Kanalı temizlendi 29.03.2021 | 07:24
İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser | Video 01:18
İspanya'da 5 bin kişinin katıldığı sosyal mesafesiz konser | Video 28.03.2021 | 16:38
Son dakika! Paşinyan istifa ediyor | Video 04:14
Son dakika! Paşinyan istifa ediyor | Video 28.03.2021 | 16:20
Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin hareket etmesi için çalışmalar sürüyor | Video 00:39
Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin hareket etmesi için çalışmalar sürüyor | Video 28.03.2021 | 16:16
ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü | Video 01:05
ABD polisi gardiyanı rehin alan mahkumu öldürdü | Video 28.03.2021 | 16:02
İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı | Video 01:12
İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı | Video 28.03.2021 | 14:01
ABD’de akılalmaz olay! Araba hırsızlığı sonrası korkunç ölüm kamerada | Video 01:27
ABD’de akılalmaz olay! Araba hırsızlığı sonrası korkunç ölüm kamerada | Video 28.03.2021 | 13:45
Son dakika! Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı anı kamerada | Video 01:03
Son dakika! Endonezya’da kiliseye bombalı saldırı anı kamerada | Video 28.03.2021 | 09:50
Hayvanat bahçesindeki dev piton yılanı saldırısı dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu 02:44
Hayvanat bahçesindeki dev piton yılanı saldırısı dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu 27.03.2021 | 16:46

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere, kısıtlamaları kaldırmasıyla gündemde. Şimdiye dek 126 bini aşkın kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, günlük vaka sayıları hala 4 binlerde seyretse de nüfusun büyük bir kısmının aşılanmasıyla beraber koronavirüs  kısıtlamalarının esnetilmesi kararı alındı. Kararın ardından İngilizler parklara aktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA