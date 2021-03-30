İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı! Gençler parklara akın ederek böyle eğlendi...
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Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere, kısıtlamaları kaldırmasıyla gündemde. Şimdiye dek 126 bini aşkın kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, günlük vaka sayıları hala 4 binlerde seyretse de nüfusun büyük bir kısmının aşılanmasıyla beraber koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesi kararı alındı. Kararın ardından İngilizler parklara aktı.