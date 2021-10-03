Video Dünya Irak'ta polise yönelik intihar eylemcisi vuruldu! Üzerindeki patlayıcı böyle infilak etti | Video
Irak'ta polise yönelik intihar eylemcisi vuruldu! Üzerindeki patlayıcı böyle infilak etti | Video

Irak'ta polise yönelik intihar eylemcisi vuruldu! Üzerindeki patlayıcı böyle infilak etti | Video

03.10.2021 | 16:48

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Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde polis müdürlüğünü hedef alan bir intihar eylemcisi, binaya yaklaşmadan önce güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. İntihar eylemcisinin vurulmasının ardından üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada saldırgan dışında ölen olmadığı kaydedildi.

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Irak'ta 10 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlere günler kala Anbar vilayetinin merkezi Ramadi'de 2016 yılından bu yana ilk terör saldırısı meydana geldi.

Anbar Operasyon Komutanlığı Başkanı Nasır el-Ganim tarafından yapılan yazılı açıklamada, polis müdürlüğü binasını hedef alan bir intihar eylemcisinin kullandığı aracın güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği ve araç binaya yaklaşmadan içindeki saldırganın vurulduğu belirtildi. İntihar eylemcisinin vurulmasının ardından üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada saldırgan dışında ölen olmadığı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Ramadi Kaymakamı İbrahim el-Osec ise, kentte 2016 yılından bu yana herhangi bir terör saldırısının meydana gelmediğini belirterek, "5 yıl aradan sonra ilk kez meydana gelen bu saldırının amacı vatandaşların seçim sandığına gitmesi önlemektir" dedi.

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