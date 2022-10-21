İran’da genç kadınlar tepkilerini sarılarak gösterdi | Video

İran’da bir grup kadın, hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümüne tepki olarak yoldan geçenlerle kucaklaştı.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin geçtiğimiz ay ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan tepkiler çığ gibi büyüyor. İranlı genç kadınlar, "Acılı halk için bir kucaklama" yazılı pankartlarla sokaklarda bekleyip insanlarla kucaklaştı. Amini'nin ölümüne sarılarak tepkilerini gösteren İranlıların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Tahran'ın Ekbatan kasabasında ve İsfahan'daki Khaju Köprüsü üzerinde başörtüsüz kadınların kolları açık bir şekilde beklediği ve yoldan geçenlerle kucaklaştığı görüldü. Paylaşımlara, "İran halkı hep beraber güçlü", "İyi ve özgür hissetmek ne güzel" ve "İran'ın cesur insanları sizleri kutluyorum" yorumları yapıldı.

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.