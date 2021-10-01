Video Dünya İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı | Video
İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı | Video

İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı | Video

01.10.2021 | 14:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İspanya’da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı | Video 03:13
İspanya'da denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük alanı kapladı | Video 01.10.2021 | 14:05
İran’ın Azerbaycan sınır hattında Hayber Fatihleri askeri tatbikat başladı | Video 04:56
İran’ın Azerbaycan sınır hattında "Hayber Fatihleri" askeri tatbikat başladı | Video 01.10.2021 | 13:17
Mindulle Tayfunu, Japonya’da etkisini göstermeye başladı | Video 01:11
Mindulle Tayfunu, Japonya’da etkisini göstermeye başladı | Video 01.10.2021 | 13:17
Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi | Video 00:54
Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi | Video 30.09.2021 | 12:49
İsrail’den Bahreyn’e ilk resmi ziyaret | Video 00:13
İsrail’den Bahreyn’e ilk resmi ziyaret | Video 30.09.2021 | 12:49
İngiltere’de kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı, sapık polis suçunu itiraf etti | Video 03:56
İngiltere'de kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı, sapık polis suçunu itiraf etti | Video 30.09.2021 | 11:02
James Bond’un No Time to Die galasında Kraliyet rüzgarı esti | Video 00:18
James Bond'un "No Time to Die" galasında Kraliyet rüzgarı esti | Video 30.09.2021 | 10:34
ABD’de şoke eden görüntüler! Evin bahçesine giren dev timsahı çöp bidonuyla yakaladı | Video 00:52
ABD'de şoke eden görüntüler! Evin bahçesine giren dev timsahı çöp bidonuyla yakaladı | Video 30.09.2021 | 10:40
Cezayir’de limanda demirli olan gemi yan yattı | Video 01:56
Cezayir’de limanda demirli olan gemi yan yattı | Video 30.09.2021 | 08:47
ABD polisi otoyolda yanan aracın sürücüsünü kurtardı | Video 00:27
ABD polisi otoyolda yanan aracın sürücüsünü kurtardı | Video 29.09.2021 | 15:32
Belçika’da uçak yolcuları için kağıt bilgi formu kaldırıldı | Video 01:34
Belçika’da uçak yolcuları için kağıt bilgi formu kaldırıldı | Video 29.09.2021 | 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi’de bir araya geldi 05:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi 29.09.2021 | 14:02
İspanya’da nehrin ortasına yerleştirilen heykel korkuttu | Video 02:49
İspanya'da nehrin ortasına yerleştirilen heykel korkuttu | Video 29.09.2021 | 13:17
Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem | Video 00:29
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem | Video 29.09.2021 | 13:17
Ekvador’da cezaevinde çatışma: 24 ölü, 48 yaralı | Video 01:04
Ekvador'da cezaevinde çatışma: 24 ölü, 48 yaralı | Video 29.09.2021 | 11:45
Cerablus’ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı 00:57
Cerablus’ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı 28.09.2021 | 14:34
Macron açıkladı: Yunanistan fırkateyn ve savaş uçağı alacak... 02:20
Macron açıkladı: Yunanistan fırkateyn ve savaş uçağı alacak... 28.09.2021 | 14:12
SON DAKİKA: İngiltere’de akaryakıt istasyonu kuyruklarında skandal görüntüler 01:44
SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt istasyonu kuyruklarında skandal görüntüler 28.09.2021 | 10:54
Fransız astronot, kuzey ışıklarını uzaydan böyle görüntüledi | Video 01:18
Fransız astronot, kuzey ışıklarını uzaydan böyle görüntüledi | Video 27.09.2021 | 15:57
Lyon’da Macron’a yumurtalı saldırı | Video 00:22
Lyon'da Macron'a yumurtalı saldırı | Video 27.09.2021 | 15:18

İspanya’nın güneyindeki La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağından akarak denize dökülen lavlar 25 futbol sahasından daha büyük bir alanı kapladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya'nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası'nda yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, lav püskürtmeye devam ediyor. Yetkililer, yanardağdan akarak 2 gün önce Atlantik Okyanusuna akmaya başlayan lavların 25 futbol sahasından daha büyük bir alanı kapladığını ve yakınlardaki yerleşim bölgelerinde hava kalitesine ilişkin endişelerin arttığını ifade etti. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsüne (Involcan) göre suyla birleşen lavların sertleşmesi sonucu adanın kıyısında oluşan delta 20 hektara ulaştı. Lavlar adayı genişletirken, suyla birleşiminden sonra çıkan dumanları dağıtan rüzgarların yönünde olası bir değişiklik beklendiği, yarından itibaren havada yoğun kükürt kokusu hissedilebileceği konusunda uyarı yapıldı. Ulusal Toksikoloji Araştırma Enstitüsü'ne göre Tazacorte bölgesinde dün öğleden sonra ilk kez kükürt dioksit seviyeleri yükselirken, Santa Cruz de La Palma'da da kül parçacıklarının yoğunluğu arttı.

Yanardağda 19 Eylül'de meydana gelen patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA