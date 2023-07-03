Video Dünya İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video
İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video

İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video

03.07.2023 | 10:53

İsrail güçlerinin insansız hava araçları ile Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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İsrail güçleri gece saatlerinde zırhlı araç ve iş makineleriyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine girip insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Cenin Mülteci Kampı'nın ablukaya alındığı baskın nedeniyle kent genelinde çatışma çıktı. Filistinliler İsrail güçlerini engellemek için lastikleri ateşe verirken, cami hoparlörlerinden Cenin halkına sokağa çıkma çağrısı yapıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çatışmalarda en az 4 Filistinlinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Batı Şeria'da Cenin Tugayları'nın komuta merkezine terörle mücadele operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

Filistin Devlet Başkanlığı açıklamasında, İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği saldırının başka bir savaş suçu olduğu, bölgedeki güvenlik ve istikrarı bozduğu kaydedildi. Açıklamada, uluslararası topluma sessizliğini bozma ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığını durdurmak için ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Ramallah şehrinde bir kontrol noktasında başından vurulan bir Filistinlin öldüğü açıklandı.

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