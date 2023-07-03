İsrail Batı Şeria’yı vurdu: 4 Filistinli öldü | Video
İsrail güçlerinin insansız hava araçları ile Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Filistin Devlet Başkanlığı açıklamasında, İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği saldırının başka bir savaş suçu olduğu, bölgedeki güvenlik ve istikrarı bozduğu kaydedildi. Açıklamada, uluslararası topluma sessizliğini bozma ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığını durdurmak için ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.
Öte yandan, Ramallah şehrinde bir kontrol noktasında başından vurulan bir Filistinlin öldüğü açıklandı.
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