Video Dünya İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı | Video
İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı | Video

İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı | Video

17.04.2022 | 12:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya Savunma Bakanlığı: “Brovary’de bir silah fabrikası imha edildi” | Video 04:04
Rusya Savunma Bakanlığı: “Brovary’de bir silah fabrikası imha edildi” | Video 17.04.2022 | 13:35
İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı | Video 02:10
İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı | Video 17.04.2022 | 12:53
Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu | Video 00:46
Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu | Video 17.04.2022 | 12:53
Ukrayna’da Gostomel’de halk kente geri döndü. Yıkılan binalarda sağlam kalan eşyalarını arıyorlar | Video 05:08
Ukrayna'da Gostomel'de halk kente geri döndü. Yıkılan binalarda sağlam kalan eşyalarını arıyorlar | Video 17.04.2022 | 11:33
Tahran’da Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı başladı | Video 04:56
Tahran'da Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı başladı | Video 17.04.2022 | 08:38
Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan: Pakistan’a karşı yabancı güçler tarafından komplo kuruldu | Video 02:09
Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan: "Pakistan'a karşı yabancı güçler tarafından komplo kuruldu" | Video 17.04.2022 | 08:38
Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı | Video 00:44
Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı | Video 16.04.2022 | 15:29
Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! 08:35
Almanya'da Türk çocuğa polis şiddeti! 16.04.2022 | 14:24
Irak’ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı | Video 01:24
Irak’ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı | Video 16.04.2022 | 12:47
50 bin Müslüman İsrail saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kıldı | Video 04:31
50 bin Müslüman İsrail saldırılarının gölgesinde Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kıldı | Video 15.04.2022 | 16:09
Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Nazarov: Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor | Video 00:53
Ukrayna Güney Operasyon Komutanı Nazarov: "Ruslar saldırı için yeniden hazırlanıyor" | Video 15.04.2022 | 14:48
Odessa’da hayat normale dönüyor | Video 02:17
Odessa'da hayat normale dönüyor | Video 15.04.2022 | 14:11
Filipinler’deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148’e ulaştı | Video 00:26
Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştı | Video 15.04.2022 | 13:12
ABD lideri Biden, boşlukla tokalaştı | Video 00:29
ABD lideri Biden, boşlukla tokalaştı | Video 15.04.2022 | 12:53
İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı | Video 05:55
İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı | Video 15.04.2022 | 12:27
Rusya: “Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı artacak” | Video 03:17
Rusya: “Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı artacak” | Video 15.04.2022 | 12:20
Japonya’nın başkenti Tokyo’da korkutan yangın | Video 01:38
Japonya'nın başkenti Tokyo'da korkutan yangın | Video 15.04.2022 | 10:34
Japonya’nın başkenti Tokyo’da yangın | Video 01:38
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yangın | Video 15.04.2022 | 10:42
Japonya’yı Malakas Tayfunu vurdu | Video 01:14
Japonya’yı Malakas Tayfunu vurdu | Video 15.04.2022 | 10:42
İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi | Video 01:31
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 15.04.2022 | 10:07

Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle 5’i ağır olmak üzere en az 17 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail güçleri, Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yine saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle 5'i ağır olmak üzere en az 17 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail güçlerinin Yahudilerin Fısıh Bayramı için bir araya geldiği Mescid-i Aksa'dan Filistinlileri uzaklaştırmak için rastgele sersemletici el bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandığı açıklandı. Mescid-i Aksa'da ayrıca 3 Filistinlinin tutuklandığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA