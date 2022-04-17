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OTOMATİK OYNAT
04:04
02:10
İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı | Video 17.04.2022 | 12:53
00:46
Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu | Video 17.04.2022 | 12:53
05:08
04:56
Tahran'da Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı başladı | Video 17.04.2022 | 08:38
02:09
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Almanya'da Türk çocuğa polis şiddeti! 16.04.2022 | 14:24
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Irak’ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı | Video 16.04.2022 | 12:47
04:31
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Odessa'da hayat normale dönüyor | Video 15.04.2022 | 14:11
00:26
Filipinler'deki Megi tropik fırtınasında ölü sayısı 148'e ulaştı | Video 15.04.2022 | 13:12
00:29
ABD lideri Biden, boşlukla tokalaştı | Video 15.04.2022 | 12:53
05:55
İsrail polisi Mescid-i Aksa’da Müslümanlara saldırdı: 152 yaralı | Video 15.04.2022 | 12:27
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da korkutan yangın | Video 15.04.2022 | 10:34
01:38
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yangın | Video 15.04.2022 | 10:42
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Japonya’yı Malakas Tayfunu vurdu | Video 15.04.2022 | 10:42
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İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 15.04.2022 | 10:07
Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle 5’i ağır olmak üzere en az 17 kişi yaralandı.