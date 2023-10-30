İsrail, Kudüs Hastanesi’nin yakınını vurdu | Video

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerinin hedef almaya devam ediyor. İsrail, hava saldırısı tehdidinde bulunduğu Kudüs Hastanesi'ne yakın bir noktayı vurdu. Hastanenin derhal boşaltılması yönünde uyarılarda bulunan İsrail, sabah saatlerinden bu yana hastaneye yakın bir çok noktayı vurdu.

Kudüs Hastanesi Müdürü yaptığı açıklamada, hastanede sivillerin dışında kimsenin olmadığını vurgulayarak, "Hastanede ne polis var, ne asker var, hiçbir şey yok. Burada sadece binlerce Filistinli var ve bunların çoğu evlerini kaybetmiş durumda. Binlerce kişi de UNRWA okullarına sığınmak istiyor. İsrail, Kudüs Hastanesi çevresindeki her binayı hedef alıyor. Nedenini kimse bilmiyor" dedi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Hastaneler yardım ve sığınma yerleridir, ne pahasına olursa olsun korunmaları gerekir. Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'nde yüzlerce yaralı ve yatalak hastalar için bakım sağlıyor. Yoğun bakımdakiler, yaşam desteğindekiler ve kuvözdeki bebekler de dahil olmak üzere hastaların tahliyesi mevcut durumda imkansız olmasa da yakındır" denildi.

Hastanenin yakınlarına hava saldırıları düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz ayrıca hastanenin çok yakınında şiddetli saldırıların ve bombardımanların insanları daha da tehlikeye attığını bildiriyor. Kudüs Hastanesi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin bir bileşeni olan Filistin Kızılayı tarafından işletilmektedir ve diğer tıbbi misyonlar ve tesislerle birlikte uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunmaktadır" denildi.

Açıklamada, sağlık çalışanlarının "hastaları geride bırakmak veya hastanede kalarak hayatlarını riske atmak gibi imkansız ikilemle asla karşı karşıya bırakılmaması gerektiği" vurgulandı. Kudüs Hastanesi'nin şu anda 14 bin 500 yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yaptığı açıklandı.