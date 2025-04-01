İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı | Video
İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının "doğrudan ve acil tehdit" oluşturan bir Hizbullah üyesini hedef aldığı iddia edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
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