Video Dünya İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı | Video
İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı | Video

İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı | Video

01.04.2025 | 10:04

İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının "doğrudan ve acil tehdit" oluşturan bir Hizbullah üyesini hedef aldığı iddia edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

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Varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bu kez başkent Beyrut yakınlarındaki Dahiye bölgesini hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet desteğiyle gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir Hizbullah üyesinin bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. "Saldırı, yakın zamanda Hamas militanlarına talimat veren ve İsrailli sivillere karşı önemli bir saldırının planlanmasına yardımcı olan bir Hizbullah üyesini hedef aldı" denilen açıklamada, hedef alınan şahsın "doğrudan ve acil tehdit oluşturduğu" iddia edildi. İsrail ordusu ve Shin Bet'in "İsrail vatandaşlarına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam edeceği" kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Yoğun bir yerleşim bölgesini hedef alan saldırı sonrasında yaşanan korku dolu anlar amatör kameralara yansıdı.
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