İsrail’e ait önleme füzesi Ürdün’e düştü | Video
Ürdün ordusu, İsrail'e ait bir önleme füzesinin arızalanarak Ürdün topraklarına düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Akabe bölgesinde İsrail sınırı yakınlarına bir “uçan cismin” çarptığını bildirdi.
Ürdün Krallığı'na ait Petra Haber Ajansı'nın haberine göre ise, Ürdün ordusu, Akabe bölgesinde İsrail sınırı yakınlarına "uçan bir cismin" çarptığını bildirdi. Düşen füze nedeniyle ciddi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmedi.
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