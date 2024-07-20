İşte o suikastçı… 3 kardeş öldü iki kuzen felç kaldı

Moldova’nın başkenti Kişinev’de geçtiğimiz hafta Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren’i sokak ortasında öldürdükten sonra kayıplara karışan suikastçının görüntülerine Sabah ulaştı. Görüntülerde olay yerine elektrikli scooter ile gelen yüzü maskeli kişinin soğukkanlı tavırları dikkat çekerken, polis bugüne kadar saldırganla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadı. SABAH, 2012 yılından buyana devam eden ve Londra sokaklarında korku salan Tottenham Boys ve Hackney Turks arasındaki kanlı hesaplaşmanın detaylarına ulaştı.