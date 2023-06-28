İsveç'ten bir provokasyon daha! Bayramda Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verildi | Video
Terörle arasına mesafe koymadığı gerekçesi ile NATO kapısında bekletilen İsveç'te yine bir karara imza atıldı. Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalı ile iplerin iyice gerildiği bilinirken İsveç polisi yine Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verdi.
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