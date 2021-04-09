İtalya Başbakanı Draghi'ye diktatör protestosu yapılmıştı | Video
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İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözleri Türkiye'de büyük tepki çekti. Draghi'nin Avrupa Merkez Bankası ECB) Başkanı olduğu dönemde kendisine yönelik yapılan "diktatör" protestosu yeniden gündem oldu.