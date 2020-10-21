Video Dünya İzlanda Başbakanı Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video

İzlanda Başbakanı Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video

İzlanda Başbakanı Jakobsdottir canlı yayında depreme yakalandı | Video
21.10.2020 | 21:56

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İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, evinden online olarak katıldığı canlı yayın programında depreme yakalandı.

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İzlanda'nın başkenti Reykjavik'da dün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir deprem sırasında evinde online olarak ABD merkezli Washington Post gazetesinin sorularını yanıtlıyordu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının turizm üzerindeki etkisi hakkında konuşan Jakobsdottir'in evi depremin etkisiyle bir anda sallanmaya başladı. Korku dolu anları kameraya yansıyan Jakobsdottir, "Aman tanrım deprem oluyor" şeklinde tepki verdi. Jakobsdottir daha sonra," İyiyim. Ev hala yerinde, endişelenmeyin" diyerek konuşmasına devam etti.

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