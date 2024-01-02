Japonya'da alevlere teslim olan uçağın içinde yaşanan panik anları kamerada | Video

Son dakika haberleri: Japonya'da deprem felaketinin ardından havaalanında bir uçak alevlere teslim oldu. Pistte iki uçağın çarpışması sonucunda meydana geldiği söylenen kazada büyük bir patlama meydana geldi. Uçağın içinde 400'e yakın yolcunun olabileceği bildirildi. Yetkililer yolcuların tahliye edildiğini açıkladı.