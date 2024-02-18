Video Dünya Katar Başbakanı Al-Thani: “Refah'taki durum geliştikçe tüm bölge için çok tehlikeli olacak” | Video
Katar Başbakanı Al-Thani: “Refah'taki durum geliştikçe tüm bölge için çok tehlikeli olacak” | Video

Katar Başbakanı Al-Thani: “Refah'taki durum geliştikçe tüm bölge için çok tehlikeli olacak” | Video

18.02.2024 | 08:27

Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Almanya’da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Zaman bizim lehimize değil, Refah'taki durum geliştikçe tüm bölge için çok tehlikeli olacak” dedi.

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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı devam ediyor. Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani konferansta yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle ateşkes için yürütülen müzakerelerin seyrinin iyi gitmediğini belirterek, "Son birkaç gündür gidişat pek umut verici değil ancak her zaman tekrarladığım gibi, her zaman iyimser kalacağız ve zorlamaya devam edeceğiz" dedi.

Müzakerelerin ayrıntılarına giremeyeceğini ancak geçmiş anlaşmalarda olduğu gibi 2 unsurun söz konusu olduğunu kaydeden Al-Thani, bu unsurların Gazze'deki insani şartlar ile bölgede esir tutulanlara karşılık serbest bırakılacak Filistinlilerin sayısı olduğunu açıkladı. Al-Thani, "Bu anlaşma sürecinde daha büyük bir ölçekte konuştuğumuza inanıyorum ama bu müzakerelerin insani kısmında hala bazı zorluklar görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılara da değinen Al-Thani, "Zaman bizim lehimize değil, Refah'taki durum geliştikçe tüm bölge için çok tehlikeli olacak"

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