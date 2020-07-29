Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin dostları kim? | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" açıklamasının ardından CHP'nin dostlarının kimler olduğu merak edilmeye başladı! MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" açıklamasına tepki gösterdi ve "Kılıçdaroğlu dostlarına fazla güvenme" dedi.