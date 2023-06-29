Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan Macron'a IMF ve dolar ayarı | Video

Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi’ne katılan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Macron’u karşısına alarak adeta sorguya çekti. "Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz. Yönetimin ve gücün birkaç kişinin elinde olmadığı yeni bir finansal mimariye ihtiyacımız var. Yeni bir eşitler örgütü. İşler ileriye değil, geriye doğru gidiyor. Bizi duymuyorsun." diyen Ruto, Macron'u baş sorumlulardan biri olarak gördüklerini ima etti.