Video Dünya Kızıldeniz'de korkutan görüntü! Husiler, Yunan gemisini böyle batırdı | Video
Kızıldeniz'de korkutan görüntü! Husiler, Yunan gemisini böyle batırdı | Video

Kızıldeniz'de korkutan görüntü! Husiler, Yunan gemisini böyle batırdı | Video

20.06.2024 | 10:35

Gazze'ye destek için dünyanın en önemli ticaret yollarından Kızıldeniz'de gemileri hedef alan Yemen'deki Husiler, batırılan Yunan Tutor gemisine saldırı görüntülerini paylaştı.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz üzerinden İsrail'e geçerken batırdıkları Tutor isimli gemiye saldırı görüntülerini paylaştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından, 13 Haziran'da "İsrail limanlarına erişimin yasaklanması" kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef aldıkları geminin görüntülerini yayınladı. Seri, Yunan firmasına ait Liberya bandıralı gemiye "2 silahlı insansız deniz aracıyla saldırı düzenlendiğini" belirtti. Yahya Seri, "Daha büyüğü gelecek, bizde fazlası var" ifadesini kullandı. Tutor adlı geminin ana güverte ve orta kısmına yapılan saldırının yer aldığı kayıtlar, geminin gördüğü zararın boyutlarını ortaya koyuyor. Gemi, oluşan hasar nedeniyle önceki gün batmıştı.

TİCARET DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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